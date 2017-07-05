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Экономика

Уточнить понятие масштабного инвестпроекта предлагается в Псковской области

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию одобрил изменения в закон об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых без проведения торгов предоставляется земельный участок, находящийся в собственности Псковской области, муниципалитета или госсобственность на который не разграничена. Такое решение депутаты приняли на заседании 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил, что предлагаемый проект закона предусматривает уточнение понятия масштабных инвестпроектов. К ним предлагается относить проекты, признанные стратегическими в соответствии с законом Псковской области от 12.10.2005 № 473-ОЗ «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области».

Также, по его словам, из закона исключается положение об отнесении к масштабным инвестиционным проектам тех, которые реализуются в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

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