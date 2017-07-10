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Политика

Псковское управление госэкспертизы градостроительной документации поменяет статус

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию одобрил постановление «О даче согласия на создание государственного автономного учреждения Псковской области «Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности». Такое решение было принято на заседании 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил, что документ разработан с целью создания условий для более эффективной деятельности учреждения, созданного в Псковской области еще в 2007 году. Форма учреждения меняется с бюджетного на автономное. В этом случае учреждение сможет производить и негосударственные экспертизы.

«Ни для потребителя, ни для бюджета в случае смены формы отрицательных последствий не будет», - добавил Андрей Михеев. 

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