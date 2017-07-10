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Общество

Около 5 тысяч человек приняли участие в военно-исторической реконструкции «Прорыв «Пантеры» в Островском районе

9 июля в Островском районе, при проведении военно-исторической реконструкции «Прорыв «Пантеры». Июль 1944 года» приняли участие около 5 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Перед началом реконструкции инспектор отделения центра лицензионно-разрешительной работы совместно с сотрудниками ОМВД России по Островскому району провёл проверку вооружения, используемого при реконструкции.

Кроме того, в охране общественного порядка были задействованы 9 сотрудников ОМВД, 10 военнослужащих, 19 волонтеров, 1 сотрудник Росгвардии и 4 машины. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций в период проведения мероприятий допущено не было.

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