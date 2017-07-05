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Экономика

На 53 млн рублей предлагается увеличить финансирование программы «Развитие транспортной системы» в Псковской области

Проект постановления администрации Псковской области о внесении изменений в региональную государственную программу «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию на заседании 10 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первый заместитель председателя Госкомитета области по транспорту Игорь Сильченков пояснил депутатам, что документ подготовлен с целью приведения в соответствие объемов финансирования программы с областным бюджетом. В частности, по его словам, произведена корректировка объемов средств в 2016 году, также уменьшено финансирование программы на текущий год, в связи с тем, что плановые цифры федерального бюджета не подтвердились.

В итоге на 53,5 млн рублей увеличивается финансирование программы из областного бюджета и на 3 млн рублей сокращается объём средств из муниципальных бюджетов.

«Ожидается, что федеральные средства в этом году поступят, но мы руководствуемся текущей ситуацией, поэтому вносится соответствующие изменения», - добавил Игорь Сильченков.

Депутаты рекомендовали утвердить на сессии регионального парламента данный документ.

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