0
18:13
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
17:48
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
16:51
Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам краеведа Натана Левина
15:55
В сентябре - декабре откроются после реконструкции парки в пяти городах Псковской области
15:09
Умер псковский краевед Натан Левин
13:10
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
11:07
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
Еще новости
Общество

Псковская областная библиотека выразила соболезнования родным и близким Натана Левина

Коллектив Псковской областной универсальной научной библиотеки выразил соболезнования родным и близким Натана Левина, который скончался сегодня, 10 июля, в возрасте 89 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Натан Левин долгие годы сотрудничал с Псковской областной библиотекой, стоял у истоков создания клуба псковских краеведов. По словам коллектива библиотеки, его выступления, публикации, участие в мероприятиях всегда имели огромное значение и вызывали живой интерес.

«Его труды по истории Пскова хранятся в фонде библиотеки и неизменно возглавляют список популярных краеведческих изданий. Последние годы жизни совместно со специалистами библиотеки Натан Левин формировал электронную полнотекстовую коллекцию своих работ разных лет: выбирая темы, редактируя уже опубликованные материалы, стремясь сделать их общедоступными», - добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
10 июля 2017
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2017
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам краеведа Натана Левина
10 июля 2017
Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам краеведа Натана Левина
В сентябре - декабре откроются после реконструкции парки в пяти городах Псковской области
10 июля 2017
В сентябре - декабре откроются после реконструкции парки в пяти городах Псковской области
Умер псковский краевед Натан Левин
10 июля 2017
Умер псковский краевед Натан Левин 1
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
10 июля 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10 июля 2017
Пару лебедей убили на пруду в Пскове 4
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
10 июля 2017
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»

Идет загрузка...