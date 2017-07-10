Псковская областная библиотека выразила соболезнования родным и близким Натана Левина

17:59, 10 июля 2017, ПАИ

Коллектив Псковской областной универсальной научной библиотеки выразил соболезнования родным и близким Натана Левина, который скончался сегодня, 10 июля, в возрасте 89 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Натан Левин долгие годы сотрудничал с Псковской областной библиотекой, стоял у истоков создания клуба псковских краеведов. По словам коллектива библиотеки, его выступления, публикации, участие в мероприятиях всегда имели огромное значение и вызывали живой интерес.

«Его труды по истории Пскова хранятся в фонде библиотеки и неизменно возглавляют список популярных краеведческих изданий. Последние годы жизни совместно со специалистами библиотеки Натан Левин формировал электронную полнотекстовую коллекцию своих работ разных лет: выбирая темы, редактируя уже опубликованные материалы, стремясь сделать их общедоступными», - добавили в пресс-службе.