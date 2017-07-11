В Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер»

11:14, 11 июля 2017, ПАИ

11 июля в Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер». Он находится по адресу: улица Советская, 52, телефон +7 (900) 996 82 80.

Медицинское учреждение входит в группу компаний «Добрый Доктор», которая специализируется на предоставлении медицинских услуг населению по правилу «одного окна».

Главный врач медицинского центра «Лидер» Антонина Осипова указала особую направленность деятельности: «Мы специализируемся на проведении медицинских осмотров, первичных и периодических, выдачи справок для управления транспортными средствами и оружием. В настоящий момент, медицинский центр укомплектован профессиональными медицинскими кадрами и необходимым диагностическим оборудованием, в том числе и экспертного класса. Это позволит жителям города Пскова и Псковской области, проходить все медицинские осмотры в нашем медицинском учреждении по времени не более 1 часа. Сразу хочу оговориться, о том, что медицинский осмотр включает в себя не только осмотр врачей-специалистов, но и исследование анализов в зависимости от производственных факторов (приказ 302 н Министерства здравоохранения и социального развития РФ), многие анализы будут исследоваться в лаборатории в течении 5-7 дней. После этого времени нашему клиенту нужно будет только забрать оформленные результаты медицинского осмотра, не тратя свое драгоценное время на оформление результатов, всю необходимую работу по систематизации его медицинских осмотров, анализов и исследований, мы проведем в его отсутствие. Мы ценим время наших клиентов».

В штате организации специально создан отдел по работе с юридическими лицами, сотрудники указанного отдела всегда предложат гибкий механизм ценообразования, удобные условия и время обслуживание сотрудников.

«Мы оснащены всем необходимым для проведения выездного осмотра на предприятии, при наличии помещений отвечающим требованиям безопасности, в том числе СанПину», - отметила Антонина Осипова.

Сотрудник отдела по работе с юридическими лицами Ситова Александра Николаевна, телефон для связи 8-900-996-82-80

«В соответствии с полученной лицензией ЛО 60-01-000721 от 19 июня 2017 года мы будем оказывать услуги по профессиональному амбулаторному приему следующими специалистами, а именно: кардиолог, дерматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, психиатр-нарколог, хирург и психиатр на профилактических осмотрах, офтальмолог, невролог, стоматолог на профилактических осмотрах, акушер-гинеколог, оториноларинголог, терапевт, профпатолог. Лаборатория делает более 3000 медицинских анализов. Для всех наших гостей весь июль действует акция – амбулаторные приемы 0 рублей (только по предварительной записи)», - рассказала главврач.