0
11:14
В Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер»
16:27
Четвёртая поликлиника
11:54
Новый мир красоты
12:27
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
14:56
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
17:06
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
16:38
Коктейль комплиментов
Еще новости
Маркет

В Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер»

11 июля в Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер». Он находится по адресу:  улица Советская, 52, телефон +7 (900) 996 82 80.

Медицинское учреждение входит в группу компаний «Добрый Доктор», которая специализируется на предоставлении медицинских услуг населению по правилу «одного окна».

Главный врач медицинского центра «Лидер» Антонина Осипова указала особую направленность деятельности: «Мы специализируемся на проведении медицинских осмотров, первичных и периодических, выдачи справок для управления транспортными средствами и оружием. В настоящий момент, медицинский центр укомплектован профессиональными медицинскими кадрами и необходимым диагностическим оборудованием, в том числе и экспертного класса. Это позволит жителям города Пскова и Псковской области, проходить все медицинские осмотры в нашем медицинском учреждении по времени не более 1 часа. Сразу хочу оговориться, о том, что медицинский осмотр включает в себя не только осмотр врачей-специалистов, но и исследование анализов в зависимости от производственных факторов (приказ 302 н Министерства здравоохранения и социального развития РФ), многие анализы будут исследоваться в лаборатории в течении 5-7 дней. После этого времени нашему клиенту нужно будет только забрать оформленные результаты медицинского осмотра, не тратя свое драгоценное время на оформление результатов, всю необходимую работу по систематизации его медицинских осмотров, анализов и исследований, мы проведем в его отсутствие. Мы ценим время наших клиентов».

В штате организации специально создан отдел по работе с юридическими лицами, сотрудники указанного отдела всегда предложат гибкий механизм ценообразования, удобные условия и время обслуживание сотрудников.

«Мы оснащены всем необходимым для проведения выездного осмотра на предприятии, при наличии помещений отвечающим требованиям безопасности, в том числе СанПину», - отметила Антонина Осипова.

Сотрудник отдела по работе с юридическими лицами Ситова Александра Николаевна, телефон для связи 8-900-996-82-80

«В соответствии с полученной лицензией ЛО 60-01-000721 от 19 июня 2017 года мы будем оказывать услуги по профессиональному амбулаторному приему следующими специалистами, а именно: кардиолог, дерматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, психиатр-нарколог, хирург и психиатр на профилактических осмотрах, офтальмолог, невролог, стоматолог на профилактических осмотрах, акушер-гинеколог, оториноларинголог, терапевт, профпатолог. Лаборатория делает более 3000 медицинских анализов. Для всех наших гостей весь июль действует акция – амбулаторные приемы 0 рублей (только по предварительной записи)», - рассказала главврач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер»
11 июля 2017
В Пскове открылся современный медицинский центр «Лидер»
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
30 июня 2017
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
22 июня 2017
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
09 июня 2017
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
08 июня 2017
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
08 июня 2017
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»

Идет загрузка...