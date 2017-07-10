Заявку на грант в 3,4 млн евро подал Горводоканал Пскова

18:28, 10 июля 2017, ПАИ

10 июля в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты заслушали информацию о ходе реализации мероприятий в рамках программы «Чистая вода». Завершение работ второго пускового комплекса первого этапа строительства подземного водозабора зависит от получения европейского гранта на сумму 3,4 млн евро. Сейчас идёт процедура оценки поданной Горводоканалом заявки.

Депутат Дмитрий Барабанов поинтересовался, насколько необходимо городу завершение второго пускового комплекса, и как предприятие собирается возвращать средства.

Представитель Горводоканала ответил, что грант не требует возврата, а завершить работы необходимо: «Подземная вода высокого качества, на её очистку затрачивается минимальное количество реагентов, и её себестоимость ниже. Первый пусковой комплекс состоит из двух скважин и ежесуточно подаёт в город около 12 тысяч кубометров питьевой воды, второй комплекс - это 7 скважин с производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Качество питьевой воды в квартирах псковичей с вводом в эксплуатацию этого комплекса улучшится в разы». Информацию приняли к сведению, вопрос будет рассмотрен на сессии.

В развитие предыдущего вопроса положительное заключение комитета получил проект решения ПГД, согласно которому в муниципальную собственность принимаются два земельных участка, которые арендует Горводоканал в Писковичской волости. Сейчас участки находятся в государственной собственности. С переходом их в муниципальную собственность арендная плата будет поступать в бюджет Пскова. Разрешённый вид использования участков – для строительства комплекса подземных водозаборных сооружений и трасс водоводов для водоснабжения Пскова.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда члены комитета рекомендовали коллегам на сессии согласовать принятие жилых помещений (98 квартир), находящихся в собственности ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества» в муниципальную собственность МО «Город Псков». Новые квартиры расположены по адресам: Псковская область, Псковский район, Завеличенская волость, деревня Борисовичи, улица Венская, 3; улица Пражская, 8/12; Псков, улица Труда, 60; улица Юности, 15/130. По словам начальника Управления по учёту и распределению жилой площади администрации города Марины Мусаевой, как только будут готовы документы, начнётся переселение граждан.

В 2017 году планируется расселение 20 домов, в которых проживают 97 семей (239 человек). После расселения дом №4 по улице Труда подлежит реконструкции, так как является объектом культурного наследия регионального значения, 19 домов – сносу.

Напомним, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пскове в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах (четвёртый этап)» в администрации Псковской области 16 марта 2017 года подписано инвестиционное соглашение между администрацией региона и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества», согласно которому городу предусматривается передача 98 квартир.

Депутаты также согласовали документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»: это предоставление жилых помещений по договорам социального найма, коммерческого найма и по договорам найма служебного жилого помещения.