Меры безопасности в Единый день голосования обсудили на заседании областной антитеррористической комиссии

17:45, 10 июля 2017, ПАИ

10 июля губернатор Псковской области Андрей Турчак провел очередное заседание антитеррористической комиссии. Основное внимание участники заседания уделили обеспечению антитеррористической безопасности и охране общественного порядка в период подготовки и проведения на территории области Единого дня голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Андрей Турчак еще раз подчеркнул, что в этом году в области пройдут самые массовые выборы на муниципальном уровне, и в этой связи важно обеспечить не только безопасность во время проведения выборов, но и легитимность предстоящей избирательной кампании.

О подготовке к предстоящей выборной кампании рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Он отметил, что в случае возникновения какой-либо террористической угрозы избирком организует работу мобильных избирательных участков. На этот случай сотрудники УМВД и МЧС России по Псковской области совместно с силами Росгвардии проведут совместные учения.

В день голосования будут работать 24 территориальных избирательных комиссии и 559 участковых, в том числе в новой школе на улице Балтийской. За 10 дней во всех территориальных избирательных комиссиях и за 3 дня в участковых избирательных комиссиях будет организовано досрочное голосование.

Андрей Турчак поручил Николаю Цветкову в обязательном порядке довести информацию о возможности и о местах досрочного голосования до избирателей.

В свою очередь начальник регионального УМВД России Юрий Инстранкин доложил, что в территориальных органах ведомства организован круглосуточный прием сообщений о правонарушениях, в том числе касающихся выборной кампании, проводится ежедневный мониторинг средств массовой информации и сети Интернет для пресечения распространения экстремистских материалов и выявления лиц, намеренных сорвать выборы.

Обеспечивать охрану избирательных участков сотрудники полиции будут совместно с частными охранными предприятиями и народными дружинами.

Сотрудники МЧС со своей стороны проверят участки для голосования на предмет пожарной безопасности, рассказал врио начальника МЧС России по Псковской области Евгений Сычев. Особое внимание уделят наличию и исправному состоянию первичных средств пожаротушения, проверке гидрантов, водонапорных башен и подъездов к ним. Все подразделения в Единый день голосования будут находиться в режиме повышенной готовности, добавил Евгений Сычев.

В завершение обсуждения Андрей Турчак поручил членам антитеррористической комиссии продолжать намеченную работу и призвал всех ответственных лиц к координации и взаимному информированию.