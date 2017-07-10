Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
Псковский мясокомбинат объявил конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф». Он продлится до 21 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия. Все участники конкурса получат гарантированные призы, а победитель интернет-голосования станет обладателем планшета.
Чтобы принять участие в конкурсе нужно:
1. Купить сосиски МИНИ в магазинах БИЗОН
2. Приготовить авторское блюдо с сосисками МИНИ
3. Сфотографировать блюдо в одном кадре с упаковкой сосисок либо сосисками в маркированной оболочке
4. Выложить фотографию в альбом конкурса https://vk.com/album-73620373_247110457
5. Пригласить друзей голосовать комментариями под фото!
Чтобы избежать накрутки голосов, результаты конкурса будут определяться по количеству комментариев под фотографиями. Организатор конкурса оставляет за собой право дополнительно наградить ценными призами наиболее оригинальные работы и фотографии по своему усмотрению. Подарки будут выдаваться 23 июля на фирменной стойке Псковского мясокомбината на праздничном мероприятии, посвященном Дню города Пскова.