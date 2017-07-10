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Общество

Росгвардия призывает псковичей добровольно сдать оружие

Отдел Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела. 

Законом РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 222 Уголовного кодекса РФ). В соответствии с ним, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Гражданину, желающему сдать найденное, незаконно хранящееся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, следует обратиться в любой отдел полиции либо подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Добровольно сданное оружие и боеприпасы принимаются по письменному заявлению гражданина, с составлением акта о добровольной сдаче.

«Хочется напомнить владельцам зарегистрированного гражданского оружия, что его перерегистрация производится за 1 месяц до окончания срока действия разрешения. Нарушение срока перерегистрации оружия влечет за собой административную ответственность с изъятием оружия», - добавили в отделе Росгвардии.

 

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