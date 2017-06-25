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Соцсфера

Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию

В России готовится к принятию законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении ПФР по Псковской области.

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

«Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей», - пояснили в Пенсионном фонде.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для этой категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

Законопроект уже одобрен Госдумой РФ во втором чтении. 

 

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