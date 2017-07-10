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Общество

Вблизи Пскова продолжаются работы по строительству «Северного обхода»

Работы по строительству 2-го пускового комплекса «Северного обхода» вокруг Пскова продолжаются.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

Как рассказали в Государственном комитете Псковской области по транспорту, сейчас на участках строительства обхода и транспортной развязки Псков - Гдов идет устройство земляного полотна и перенос коммуникаций, а на транспортной развязке Псков - Гдов — строительство временной объездной асфальтированной дороги с устройством регулирующего светофора.

Фото pskov.ru

Кроме того, в районе будущего моста через реку Великую выполняются работы по разборке грунта под конструкцию сборочного стапеля пролетного строения.

На строительной площадке в районе деревни Заровенье завершено бетонирование пяти стоек второй опоры, возводится опалубка для устройства ригеля.

Фото pskov.ru

Напомним, строительство объекта осуществляется на средства федерального и областного бюджетов (6,8 млрд рублей). Ввод объездной в эксплуатацию позволит разгрузить Псков от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса. Срок исполнения работ по контракту — декабрь 2019 года.

 

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