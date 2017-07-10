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Общество

Полиция приглашает псковичей на службу в отдельную роту ППС

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону. 

На должности полицейского, полицейского-водителя и полицейского-кинолога ведомство приглашает граждан в возрасте до 35 лет, не судимых, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Дополнительно претенденты на пост полицейского (кинолога) должны пройти специальную подготовку и иметь документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей, также обеспечивается материальная помощь к отпуску, предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в ВС), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства нужно обращаться по адресу: город Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), 7, кабинет № 32, телефон 29-25-73.

 

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