Вывоз за границу рыбы лососевых пород пресечен в Печорском районе

20:15, 10 июля 2017, ПАИ

В автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) пресечен вывоз из России более 80 кг рыбы, в том числе лососевых пород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар был обнаружен в багажном отделении автомобиля, которым управлял гражданин Латвии. Ни ветеринарных сопроводительных документов, ни разрешения на вывоз рыбы за пределы РФ у водителя не оказалось.

В итоге Управление приняло решение о возврате рыбы отправителю.