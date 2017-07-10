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Общество

Тренировка по эвакуации в случае пожара прошла в великолукском лагере «Берёзка»

10 июля в оздоровительном лагере «Берёзка», расположенном в деревне Гололобы Великолукского района, прошла тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В эвакуации участвовали 138 детей и 30 человек персонала лагеря. В течение трёх минут все они эвакуировались в место сбора. Добровольная пожарная дружина лагеря развернула противопожарное оборудование и произвела подачу воды из пожарного гидранта.

До детей и персонала была доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Фото 60.mchs.gov.ru

Также в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода сотрудники ведомства говорили о недопущении сжигания сухой травы, мусора, разъясняли меры привлечения к административной и уголовной ответственности.

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