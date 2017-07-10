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Общество

В Пскове приставы приостановили работу предпринимателя на 90 суток

В Пскове судебный пристав на 90 суток приостановил деятельность индивидуального предпринимателя по эксплуатации сети газопотребления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Предприниматель, нарушая требования пункта 1 статьи 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997, потреблял природный газ без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Таким образом, он совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ: 

Псковский городской суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации сети газопотребления административно-бытового корпуса сроком на 90 суток. 

7 июля в Управлении ФССП России по Псковской области было возбуждено исполнительное производство, и в тот же день работа на обозначенном в постановлении суда объекте совместно с представителем ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» была приостановлена. Теперь, чтобы возобновить газоснабжение, индивидуальному предпринимателю необходимо устранить выявленные недостатки и предоставить необходимые документы. 

В ведомстве напомнили, что при административном приостановлении деятельности пожароопасных объектов как социального, так и коммерческого назначения, судебные приставы-исполнители руководствуются статьей 109 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

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