Импортные цветы и зелень не пропустили через границу в Себежском районе

21:25, 10 июля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии живых срезанных цветов, зелени, декоративных саженцев и растений в горшках, выращенных в разных странах мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Импортную продукцию (почти 69 тысяч штук) не допустили в Россию из-за несоответствия фитосанитарного сертификата настоящим требованиям.

Запрещенная партия возвращена на сопредельную территорию.