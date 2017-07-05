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Экономика

Импортные цветы и зелень не пропустили через границу в Себежском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии живых срезанных цветов, зелени, декоративных саженцев и растений в горшках, выращенных в разных странах мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Импортную продукцию (почти 69 тысяч штук) не допустили в Россию из-за несоответствия фитосанитарного сертификата настоящим требованиям.

Запрещенная партия возвращена на сопредельную территорию.

 

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