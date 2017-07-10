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Великолукский экипаж завоевал «серебро» в своей группе на этапе чемпионата Белоруссии по ралли

Великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк получили призы за второе место в зачете Б-10 этапа чемпионата Белоруссии и  вошли в десятку лучших класса 1600Н по итогам этапа Кубка России. Соревнования прошли 8 июля в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Фото Ильи Федорова

Из 47 автомобилей на старте гонку сумели закончить 33 экипажа, в том числе представители псковского региона в полном составе. 

Фото Ильи Федорова

Победителями ралли «900 озер 2017» в абсолютном зачете стали Илья Лотвинов и Павел Шевцов (Санкт-Петербург, EVO8), в зачете 1600Н - Денис Ростилов и Александр Рыбников, (Екатеринбург, LADA Kalina NFR), 2000Н - Сергей Анисимов и Олег Заварницын (Екатеринбург, ВАЗ-1119), в зачете «Наша классика» - Владимир Степанов и Алексей Звонкин (Санкт-Петербург, ВАЗ-21053). 

Фото Ильи Федорова

Кубок главы Опочецкого района «За волю к победе», а также специальный приз за лучшее время на скоростном участке «Кубок ГБУ Псковавтодор» получили Александр Осипов и Александр Андреев.

 

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