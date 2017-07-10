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Общество

Создать социальный банковский счет предлагают депутаты Госдумы

В Госдуму внесен законопроект о создании специального социального банковского счета, на средства которого не может быть обращено взыскание. Документ на рассмотрение представила группа депутатов во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, пишет газета «Известия».

Предполагается, что на этот счет должны зачисляться средства социального характера, на которые не может быть обращено взыскание согласно российскому законодательству.

«Принятие законопроекта позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты», — говорится в тексте документа.

 

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