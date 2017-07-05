Глава Минэкономразвития не ожидает резких скачков курса рубля
Рубль будет слабеть, но резких колебаний курса ожидать не стоит, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Курс пошел ослабляться. Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния, не стоит. То есть не будет скачка доллара там до 80 руб. и так далее», — сказал министр.
По его словам, ожидания по среднегодовому курсу доллара в апреле были снижены с 67,5 до 64,4 руб.