Глава Минэкономразвития не ожидает резких скачков курса рубля

21:56, 10 июля 2017, ПАИ

Рубль будет слабеть, но резких колебаний курса ожидать не стоит, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Курс пошел ослабляться. Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния, не стоит. То есть не будет скачка доллара там до 80 руб. и так далее», — сказал министр.

По его словам, ожидания по среднегодовому курсу доллара в апреле были снижены с 67,5 до 64,4 руб.