«Рваным камнем» будет отделан фонтан в Локне

22:13, 10 июля 2017, ПАИ

До 1 октября в поселке Локня будет благоустроена территория около здания Культурно-досугового объединения на улице Первомайской, 44. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Начальная цена контракта составляет 724 тысячи 700 рублей. Источник финансирования - субсидии из федерального и областного бюджета.

Подрядчик должен демонтировать покрытие дорожек из бетонных плит размером 1000х1000 мм. Затем он займется устройством подстилающих слов и укладкой брусчатки, а также очисткой и штукатуркой стен фонтана, облицовкой его внутренней поверхности мозаичной плиткой, а наружной - плитками бетонными «рваный камень».