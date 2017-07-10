0
21:16
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
20:03
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
18:13
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
17:48
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
16:51
Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам краеведа Натана Левина
15:55
В сентябре - декабре откроются после реконструкции парки в пяти городах Псковской области
15:09
Умер псковский краевед Натан Левин
Еще новости
Общество

«Рваным камнем» будет отделан фонтан в Локне

До 1 октября в поселке Локня будет благоустроена территория около здания Культурно-досугового объединения на улице Первомайской, 44. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Начальная цена контракта составляет 724 тысячи 700 рублей. Источник финансирования -  субсидии из федерального и областного бюджета.

Подрядчик должен демонтировать покрытие дорожек из  бетонных плит размером 1000х1000 мм. Затем он займется устройством подстилающих слов и укладкой брусчатки,  а также очисткой и штукатуркой стен фонтана, облицовкой его внутренней поверхности мозаичной плиткой, а наружной - плитками бетонными «рваный камень».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
10 июля 2017
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
10 июля 2017
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
10 июля 2017
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2017
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля 1
Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам краеведа Натана Левина
10 июля 2017
Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам краеведа Натана Левина
В сентябре - декабре откроются после реконструкции парки в пяти городах Псковской области
10 июля 2017
В сентябре - декабре откроются после реконструкции парки в пяти городах Псковской области
Умер псковский краевед Натан Левин
10 июля 2017
Умер псковский краевед Натан Левин 2
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
10 июля 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля

Идет загрузка...