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Культура

Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» откроется 26 июля

Программа Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины», который пройдет с 26 по 31 июля в Пушкиногорском районе, опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Открытие фестиваля состоится в Научно-культурном центре заповедника 26 июля в 17:00.

Показ конкурсной программы в музейном овине (музейный комплекс «Пушкинская деревня», 2014)

Л. Токарева рассказала, что на фестиваль в Святогорье ежегодно приезжают порядка полутора сотен юных вокалистов, танцоров, исполнителей на народных музыкальных инструментах, исследователей фольклорных традиций, мастеров-ремесленников из различных регионов России. 

В расписание работы «Псковских жемчужин» включены как конкурсные показы (по жанрам и направлениям) и защиты исследовательских работ/проектов, так и мастер-классы, творческие встречи и презентации коллективов, итоговый круглый стол, а также ряд экскурсий по музеям-усадьбам Пушкинского заповедника и в Псково-Печерский монастырь. Завершится фестиваль большим, полуторачасовым гала-концертом, он запланирован на 16:00 30 июля. 

Организаторами «Псковских жемчужин» традиционно выступают Государственное управление образования Псковской области, Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга», Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» при участии Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, Российского этнографического музея, Российского института истории искусств. Исполнение проекта, в основном, осуществляют специалисты из «Радуги». 

С 2006 года «Псковские жемчужины» входят в список мероприятий приоритетного национального проекта «Образование». Ежегодно его лауреаты получают право на президентские стипендии и путёвки на следующий фестиваль.

 

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