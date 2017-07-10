Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля

22:34, 10 июля 2017, ПАИ

Помощью сурдопереводчика или собаки-поводыря смогут воспользоваться инвалиды, регистрирующие автомобиль. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров, передает РИА Новости.

Ранее вступивший в силу приказ МВД упростил порядок регистрации в ГИБДД транспортных средств. Теперь обратившимся в центр госуслуг больше не нужно предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Кроме того, стало возможно зарегистрировать автомобиль с испорченным от ржавчины или ремонта идентификационным номером (VIN): если его можно идентифицировать, то автомобиль зарегистрируют.

«Также регламент был приведен в соответствии с требованием международного законодательства о защите прав инвалидов. Было сделано много детальных уточнений, в том числе доступ сурдопереводчиков при необходимости, доступ собак-поводырей и создание иных комфортных условий для инвалидов, чтобы доступ для инвалидов в органы власти был максимально комфортным», —отметил Р. Мишуров.

Он добавил, что процент удовлетворенности граждан госуслугами по линии ГИБДД составил около 93%. По его словам, ведомство стремится повышать качество госуслуг, удовлетворенность которыми ранее снижалась.