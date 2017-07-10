За уменьшение курортного сбора в два раза на первый год выступили в Госдуме

22:53, 10 июля 2017, ПАИ

За установку максимальной планки курортного сбора на первый год в размере до 50 рублей выступил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Об этом он рассказал во время выступления в рамках публичных слушаний по соответствующему законопроекту о курортном сборе, передает «Газета.Ru».

«С учетом того, что большинство не предлагает менять эту ставку в 100 руб., мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год ограничиться максимальной планкой 50 руб. И первый год применения закона, что он не может быть установлен в размере более 50 руб.», — сказал А. Макаров.

Еще одно предложение комитета – в первый год установить, что в муниципальные бюджеты зачисляется 70%, а в региональные – 30%. «Почему мы оставляем на первый год 30%, потому что предстоит провести очень большую организационную работу в регионах», — пояснил председатель комитета ГД. Он также отметил, что со второго года все 100% поступающих средств от курортного сбора будут зачисляться в муниципальные бюджеты.

«Из поступивших заключений и поправок видно, многие не поняли, что такое создаваемый фонд, куда зачисляются эти средства. Никакого фонда, коллеги, не создается. Фонд – это не фона, как мы видим, здание, куда заходят люди. Это бюджетный фонд, который существует только для того, чтобы обособить средства, полученные в результате сбора от других средств, и обеспечить их целевое использование», — сказал депутат и добавил, что потребуются соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

Ранее сообщалось, что максимальный уровень сбора составит 100 руб.