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Общество

Россияне стали меньше экономить - социологи

Жители России стали меньше экономить на еде, одежде, обуви и отдыхе. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН, пишет газета «Известия».

Это связано с тем, что граждане адаптировались к текущей экономической ситуации. Более того, ради улучшения материального положения россияне начали самостоятельно выращивать овощи и фрукты, соглашаться на разовые подработки и сдавать недвижимость в аренду. Отмечается, что у трети населения нет накоплений.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что есть и позитивная тенденция в непростом экономическом положении россиян.

«Возможно, она связана с тем, что с начала года реальные доходы россиян стали понемногу расти. Это ведет к повышению некоторой уверенности людей в своих тратах», — сказал он.

Директор кадрово-консультационной компании «Рекконс» Эльмира Давыдова рассказала, что за год ситуация на рынке труда практически не изменилась.

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