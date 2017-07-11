ГОСТы на драгоценные камни могут ввести в России

08:57, 11 июля 2017, ПАИ

В России могут ввести государственный стандарт на бриллианты и другие драгоценные камни. Об этом пишет газета «Известия».

Дело в том, что в настоящее время более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам, отметил руководитель Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александр Тюненков.

По словам эксперта, ситуация должна улучшиться после введения в России ГОСТа, в котором будут зафиксированы все характеристики, определяющие качество драгоценностей. Предполагается, что сертифицировать по ГОСТу будут камни весом свыше одного карата. Нововведение может коснуться не только бриллиантов, но также изумрудов, топазов, гранатов и бирюзы.