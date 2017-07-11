0
10:10
История любви
09:34
Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове
08:03
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
22:34
Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля
21:16
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
20:03
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
18:13
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
Еще новости
Общество

ГОСТы на драгоценные камни могут ввести в России

В России могут ввести государственный стандарт на бриллианты и другие драгоценные камни. Об этом пишет газета «Известия».

Дело в том, что в настоящее время более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам, отметил руководитель Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александр Тюненков.

По словам эксперта, ситуация должна улучшиться после введения в России ГОСТа, в котором будут зафиксированы все характеристики, определяющие качество драгоценностей. Предполагается, что сертифицировать по ГОСТу будут камни весом свыше одного карата. Нововведение может коснуться не только бриллиантов, но также изумрудов, топазов, гранатов и бирюзы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

История любви
11 июля 2017
История любви 1
Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове
11 июля 2017
Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
11 июля 2017
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля
10 июля 2017
Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
10 июля 2017
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян 3
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
10 июля 2017
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы 2
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
10 июля 2017
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2017
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля 1

Идет загрузка...