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Общество

Более 2,5 тысяч кг биоресурсов изъяли псковские рыбинспекторы за полгода

За полгода госинспекторы псковского региона выявили 468 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

За указанный период было наложено штрафов на сумму 1011,1 тыс. рублей, взыскать удалось 649 тыс. рублей.

Рыбинспекторы изъяли 2665 кг водных биоресурсов, 1060 незаконных орудий лова и 37 транспортных средств.

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