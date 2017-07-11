Более 2,5 тысяч кг биоресурсов изъяли псковские рыбинспекторы за полгода
За полгода госинспекторы псковского региона выявили 468 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.
За указанный период было наложено штрафов на сумму 1011,1 тыс. рублей, взыскать удалось 649 тыс. рублей.
Рыбинспекторы изъяли 2665 кг водных биоресурсов, 1060 незаконных орудий лова и 37 транспортных средств.