Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках с 11 по 14 июля

08:39, 11 июля 2017, ПАИ

С 11 по 14 июля в Великих Луках планируются отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» в связи с ремонтными работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, сегодня с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома № 11 и № 13 по улице Сибирцева, до 12:00 — поселок Шелково.

12 июля с 13:00 до 17:00 отключения ждут жильцов домов по улицам Народной, Светлой, Яблоневой, Коммунальной, Школьной, Металлистов, в переулке Заслонова, Яблоневом и Коммунальном проездах. С 9:00 до 12:00 без света придется обходиться на улице Торфобрикетной, 34, 36, 38, 40, 40а ,42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 55, 57, улице Весны 32, 33, 35, 36, улицах Ботанической и Званной.

13 июля и 14 июля с 9:00 до 16:00 отключения будут произведены на улице Интернациональной, в районе Фотьево (новые дома). Также в четверг с 9:00 до 14:00 свет исчезнет на улицах Каштановой и Дубовой.