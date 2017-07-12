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Общество

Всемирный день бортпроводника отмечается 12 июля

12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, пишет сalend.ru.

Этой профессии уже более 80 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек, это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в их пользу: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч (Ellen Church, 22 сентября 1904 — 22 августа 1965) из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн.

Эллен окончила курсы медсестер, кроме того, в частном порядке брала уроки управления самолетом — это послужило решающим аргументом в ее пользу: девушка сама предложила свои услуги авиакомпании. Более того, именно мисс Черч было поручено набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.

Сегодня вес бортпроводника не столь важен. Зато при подборе персонала часто используется принцип «трех О»: внешний образ (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность), внутренний (наличие необходимых черт характера) и профессиональный (профессиональные знания и навыки).

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