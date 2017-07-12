День первоверховных апостолов Петра и Павла празднуют православные

07:51, 12 июля 2017, ПАИ

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, пишет сalend.ru.

В этот день заканчивается Петров пост, если только праздник святых апостолов Петра и Павла не попадает на пятницу или среду, как в этом году.

Апостол Петр — уроженец города Вифсаиды, брат апостола Андрея, жил со своим семейством в Капернауме и занимался рыболовством. Звали его Симоном, а имя Петр (что значит камень) он получил от Иисуса Христа.

Жизнь Петра освещена в Евангельском повествовании более других апостолов потому, что он все время находился рядом с Христом и особенно сильно был привязан к нему. Христос, утвердив Петра в апостольском звании, троекратно повторил: «Паси овец моих», и Петр стал одним из самых смелых проповедников Евангелия. Уже в день Пятидесятницы он обратил в Христову веру сначала 5000, а потом еще 3000 человек.

Петр прославился многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, свидетельствовал о Христе перед начальниками иудейскими и судом синедриона, был дважды заточен в темницу, обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ангелом не оставлял своего проповеднического подвига. Он побывал в разных странах Востока и Запада. Примерно в 57 году Петр мученически скончался в Риме. Приговоренный к кресту он попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.

Апостол Павел носил имя Савл, что значит «выпрошенный», «вымоленный», и только спустя некоторое время после обращения ко Христу стал называться Павлом. Он был родом из Тарса, жители которого пользовались правами римских граждан, и воспитывался при Гамалииле, известном иудейском законоучителе того времени. Савл вырос неистовым защитником отечественного закона и отеческих преданий. Евангельская проповедь апостолов вызвала его негодование, и он стал одним из главных их гонителей.

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и почитается вместе с ним первоверховным апостолом. Он тоже мученически скончался в Риме при императоре Нероне.