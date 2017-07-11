0
10:10
История любви
09:34
Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове
08:03
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
22:34
Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля
21:16
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
20:03
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
18:13
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
Еще новости
Общество

Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове

Рабочая группа во главе с мэром Нижнекамска (Татарстан) Айдаром Метшиным в рамках подготовки к запуску проекта «Рубаха» находится в Пскове, где осматривает успешные проекты инклюзивной направленности. Делегация знакомится с российско-германским Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения, который успешно работает с 1993 года, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

В мастерских функционируют растениеводческое, картонажное, швейное, прачечное, деревообрабатывающее отделения.

«Тому, что мы хотим организовать в Нижнекамске, нет аналогов в чистом виде, но везде есть свои положительные моменты, которые мы постараемся изучить и применить в Нижнекамске», – рассказал перед поездкой Айдар Метшин.

Главная цель татарского проекта «Рубаха» – создание возможностей профессиональной работы и самореализации для креативного сообщества, микробизнеса и людей с ограниченными возможностями здоровья, которых теперь в Нижнекамске именуют «мужественными людьми».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

История любви
11 июля 2017
История любви 1
Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове
11 июля 2017
Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
11 июля 2017
Заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» прислал Сергей Кудрявцев, который уже становился победителем
Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля
10 июля 2017
Собаки помогут инвалидам при регистрации автомобиля
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян
10 июля 2017
Ольга Голодец: Онкозаболевания выявлены у 3,5 млн россиян 3
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы
10 июля 2017
Вопрос об установке памятника стражам границы вынесен на сессию Псковской гордумы 2
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
10 июля 2017
Конкурс детского кулинарного творчества «МИНИ-шеф» объявил Псковский мясокомбинат
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2017
До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля 1

Идет загрузка...