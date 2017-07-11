Мэр Нижнекамска изучает опыт успешных инклюзивных проектов в Пскове

09:34, 11 июля 2017, ПАИ

Рабочая группа во главе с мэром Нижнекамска (Татарстан) Айдаром Метшиным в рамках подготовки к запуску проекта «Рубаха» находится в Пскове, где осматривает успешные проекты инклюзивной направленности. Делегация знакомится с российско-германским Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения, который успешно работает с 1993 года, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

В мастерских функционируют растениеводческое, картонажное, швейное, прачечное, деревообрабатывающее отделения.

«Тому, что мы хотим организовать в Нижнекамске, нет аналогов в чистом виде, но везде есть свои положительные моменты, которые мы постараемся изучить и применить в Нижнекамске», – рассказал перед поездкой Айдар Метшин.

Главная цель татарского проекта «Рубаха» – создание возможностей профессиональной работы и самореализации для креативного сообщества, микробизнеса и людей с ограниченными возможностями здоровья, которых теперь в Нижнекамске именуют «мужественными людьми».