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Общество

Псковичи смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию прямо в поезде

Министерство здравоохранения совместно с ОАО «Российские железные дороги» проведёт в городах России акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ, сообщает ok-inform.ru.

В ходе акции к поездам будет прицепляться специально оборудованный вагон, в котором пассажиры смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и проконсультироваться с медицинским специалистом. 

Акция будет проходить с 8 июля по 20 октября в 24 городах, среди них - города Северо-Западного федерального округа, которые станут последними по очередности.

Жители Пскова смогут пройти тестирование в поездах РЖД 13-15 октября, а поезда на вокзалах Петербурга получат специальные вагоны на срок 18-20 октября.

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