Пожизненное лишение свободы грозит петербуржцу, изготовившему более 30 кг наркотиков в Порховском районе

09:37, 11 июля 2017, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с января по май 2016 года в одной из деревень Порховского района мужчина организовал производство наркотического средства – «метадона». При этом в домовладении была создана специализированная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием, химическими веществами и прекурсорами.

Всего за время работы лаборатории для последующей реализации было изготовлено более 30 килограммов наркотического средства.

В результате проведения сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность наркопроизводителей была пресечена, наркотическое средство, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование были изъяты.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.