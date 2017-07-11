Прокуратура потребовала утвердить план реализации программы капремонта в Локнянском районе
В Локнянском районе по требованию прокурора утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что администрация района такой краткосрочный план на 2017 год не утверждала.
В этой связи прокурором района внес в адрес главы муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Это требование удовлетворено.