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Общество

Прокуратура потребовала утвердить план реализации программы капремонта в Локнянском районе

В Локнянском районе по требованию прокурора утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что администрация района такой краткосрочный план на 2017 год не утверждала.

В этой связи прокурором района внес в адрес главы муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Это требование удовлетворено.
 

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