«Луки-Энергия» обыграла московское «Чертаново» по пенальти

10:32, 11 июля 2017, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл московский «Чертаново» со счетом 1:2 (0:0). Победу великолучане добыли благодаря двум реализованным пенальти. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев.

«Луки-Энергия» в межсезонье провела 13 матчей, одержав в них 8 побед, три поединка завершив вничью и один проиграв. Великолукская футбольная дружина усилилась семью новыми игроками, шесть из них приняли участие в матче с «Чертаново». На поле в этом поединке не вышел только голкипер Артём Загребин.

На матч в Чертаново великолучане прибыли без своего наставника. Сергей Осадчук находится на сессии в Академии тренерского мастерства. Руководил футболистами его помощник – Евгений Лосев. После дневного занятия Осадчук, ближе к перерыву, прибыл на игру.

«Небесно-голубые» уже в дебюте встречи показали, что они больше настроены на победу, чем сами хозяева. Они выглядели лучше москвичей в физическом плане. Быстрее передвигались по полю, грамотно закрывали свободные зоны и не давали развернуться быстрым форвардам «Чертаново». Только раз в первом тайме Владислав Сарвели сумел создать у ворот «Луки-Энергии» голевой момент. Но оказавшись на убойной позиции, переиграть Евгения Малофеева не сумел. Его удар низом в левый от голкипера угол страж великолукских ворот накрыл», - добавил Владимир Богатырев.

Первый тайм завершился без забитых мячей – 0:0. В перерыве наставник хозяев Игорь Осинькин сумел настроить своих подопечных на более активные действия на поле. С началом второго тайма инициатива перешла к хозяевам, которые переместили основные игровые события матча на половину поля «небесно-голубых».

Двадцать минут великолучане отражали нападения москвичей, но потом допустили ошибку в своей штрафной. На 66-й минуте Антон Зиньковский вошёл в штрафную «Луки-Энергии» и нанёс удар низом с острого угла, на который среагировал Евгений Малофеев. Великолукский голкипер отбил мяч перед собой. Владислав Сарвели метров с семи беспрепятственно отправил его в сетку ворот. «Игру «Луки-Энергии» заметно усилил выход на поле Евгения Лосева на 67-й минуте, который заменив Артёма Егорова, постоянно создавал остроту впереди», - отметил Владимир Богатырёв.

На 74-й минуте во время очередной атаки хозяева вновь нарушили правила в отношении Дмитрия Прошина, пытаясь отобрать у него мяч. Но в данном случае 19-летний защитник Дмитрий Редькович допустил нарушение в метре от вратарской. «Дмитрий Кисель без раздумий указал на «точку». Николай Райченко пожал руку пострадавшему, а Дмитрий Чернухин установил мяч на одиннадцатиметровой отметке. Вставший в перерыве в ворота «Чертаново» Александр Радионов, поправил установленный великолучаниным мяч. Чернухин вновь поставил его по-своему. Пытаясь угадать направление удара, Радионов упал вправо, а капитан великолучан хладнокровно пробил прямо по центру ворот – 1:1», - рассказал пресс-атташе клуба.

«В оставшееся время хозяева не сумели спасти игру и уйти от поражения на своём поле. «Луки-Энергия», одержав выездную волевую победу – 2:1, на мажорной ноте завершает подготовку к дебютному сезону в Профессиональной футбольной лиге», - добавили в пресс-службе.