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Общество

«Коновязь» в городе

Несмотря на лошадиное название публикации, речь в ней пойдёт не о животных из Детского парка и не об их прославившихся владелицах. Есть в ганзейском Пскове и другие «кони», которым требуется подходящая инфраструктура. Например, двухколёсные.

Пока ситуация с велодорожками и велопарковками в городе оставляет желать лучшего. Попытки сделать Псков городом для велосипедистов практически не предпринимаются. Сказать, что нет совсем ничего, конечно, нельзя, но вот велопарковок на городских улицах непозволительно мало, а те, что есть выглядят непрезентабельно. Симпатичные стоянки для великов, за которые не стыдно перед туристами, обнаружились только за Консисторией на территории Псковского кремля, у Псковского музея-заповедника на улице Некрасова и у здания мобильного оператора на Пароменской. Достойна внимания и лаконичная парковка в сквере перед театром.

  • Велопарковка у Псковского музея-заповедника
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у Псковского музея-заповедника
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка на территории Кремля за зданием Консистории
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка на улице Пароменской
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка в сквере у театра
    Фото: Максим Пушкин

Без велопарковок велосипедисту никуда. Это не автомобиль, который, по обыкновению, можно бросить у тротуара или на газоне. Велосипед во избежание досадного недоразумения обязательно следует пристегивать к чему-то неподвижному. Чем псковские велосипедисты благополучно и занимаются, используя в отсутствии велостоянок городские ограды, скамейки и перила пандусов.

  • Стихийные велопарковки
    Фото: Максим Пушкин
  • Стихийные велопарковки
    Фото: Максим Пушкин
  • Стихийные велопарковки
    Фото: Максим Пушкин
  • Стихийные велопарковки
    Фото: Максим Пушкин

Велосипед - экологичный, быстрый, относительно дешёвый и полезный для здоровья вид транспорта. Он давно завоевал популярность в Западной Европе. Есть даже такая история: когда немцы в годы Второй мировой войны заняли Голландию, они отбирали у местного населения велосипеды и топили их в каналах, чтобы ограничить передвижение и воспрепятствовать сопротивлению. Оставшиеся велосипеды гитлеровцы забирали при отступлении из Голландии. В общей сложности солдаты вермахта отняли у жителей порядка двух миллионов двухколёсных средств передвижения. Теперь, спустя десятилетия, на футбольных матчах Германия — Голландия звучит язвительная речёвка «Ik wil mijn fiets terug!», что в переводе означает «Верните мой велосипед!»

Немецкие солдаты капитулировавших сил вермахта в Голландии возвращаются в Германию на велосипедах. Фото из Национального архива Нидерландов

Велосипед, конечно, привлёк внимание и наших соотечественников, однако российскому и, в частности, псковскому велосипедисту приходится нелегко. Он всё ещё находится в положении угнетённого меньшинства. До недавнего времени в городе совсем не было велодорожек, практически не было мест, оборудованных для стоянки двухколёсного транспорта, до сих пор нет удобных съездов и пунктов проката. Поэтому массовым способом передвижения по городу велосипед пока не стал. А Псков ведь не так велик, чтобы везде и всюду ездить на автомобиле или автобусе, время от времени можно и пересесть на два колеса. 

Сейчас в городе обнаруживаются аж три велодорожки, отмеченные специальным дорожным знаком: на обновлённой улице Калинина, на улице Ленина и на набережной Псковы с продолжением в Финском парке. Если их на самом деле больше, поправьте меня и уточните координаты в комментариях.

  • Велодорожка в Финском парке
    Фото: Максим Пушкин
  • Велодорожка в Финском парке
    Фото: Максим Пушкин
  • Велодорожка на улице Калинина
    Фото: Максим Пушкин

Возможно, формальности в виде знаков и разметки не всегда нужны, потому что, например, по набережным Великой и Псковы безбоязненно можно кататься и так. Парковок здесь самый минимум, они дёшевы и сердиты, но хотя бы наличествуют.

  • Финский парк
    Фото: Максим Пушкин
  • Набережная Псковы
    Фото: Максим Пушкин
  • Набережная Великой
    Фото: Максим Пушкин
  • Набережная Псковы
    Фото: Максим Пушкин

Неплохо обстоят дела с велопарковками у псковских магазинов, точнее у тех из них, которые представляют в Пскове федеральные сети. Речь, в частности, о «Магнитах» и «Пятёрочках». Думаю, понятно, что определение «неплохо» означает только наличие парковок, а не дизайнерские изыски их создателей. Есть к чему привязать велосипед и у гипермаркета «Империал». Для непонятливых даже табличка предусмотрена.

  • Велопарковка у магазина "Магнит" на Рижском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у магазина "Магнит" на Коммунальной
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у магазина "Пятёрочка" на Западной
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у "Империала"
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у "Ракеты" на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка на Рижском, 16
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка на Яна Фабрициуса
    Фото: Максим Пушкин
  • Там же
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у клуба "Супер-фитнес"
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у магазина "Пятёрочка" на Коммунальной
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у главного корпуса ПсковГУ
    Фото: Максим Пушкин
  • Велопарковка у корпуса ПсковГУ на Советской
    Фото: Максим Пушкин

Совсем печальные велопарковки обнаружились у спортивного магазина «Ракета», у торгового комплекса на Рижском, 16, чуть лучше - у торгового центра на Яна Фабрициуса и у клуба «Супер-фитнес» на Рижском проспекте. Однако расположение парковки у фитнеса вызывает вопрос: как затаскивать велик на ступеньки, если ты хрупкая девушка. Впрочем, этот процесс можно рассматривать как разминку перед грядущей тренировкой. «Стойла» без изысков имеются у корпусов Псковского госуниверситета. Правда, количество ячеек как-то не очень сопоставимо с числом студентов вуза. Но, подозреваю, ажиотажа эти железные конструкции не вызывают. Велосипедная инфраструктура начинается всё же с велодорожек, а велопарковками завершается.

Устроители стоянки у института «Псковгражданпроект» решились немного пофантазировать. О красоте можно спорить, но это точно удобнее предыдущих версий.

 

Велопарковки в Пскове неказисты, но их больше, чем кажется с первого взгляда. С велодорожками и прочей инфраструктурой у нас совсем беда. В теленовостях сообщалось, что недавно глава города Иван Цецерский побывал на европейском велосаммите и почерпнул там много нового. К тому же, голландский побратим Пскова, город Неймеген, намерен запустить совместный велопроект. Теперь главное, чтобы не нашлось массы отговорок и непреодолимых обстоятельств, которые сведут благие велонамерения на нет.

По традиции обратимся и мы к опыту европейских ганзейских и неганзейских городов. Сравним внешний вид велостоянок у них и у нас. В Европе, например, нашли возможность обойтись без череды железных треугольников и вписали велостоянки в городскую среду. Выглядят они более основательно, потому что их, очевидно, проектировали в привязке к местности, а не вкрутили из обречённой необходимости.

В Тарту встречаются велопарковки в виде букв, из которых легко составить название улицы, на которой находишься. Есть парковка в виде пружинки, в виде простых аккуратных дуг. Рижская мэрия решила организовать в городе муниципальные велопарковки, они отмечены специальным знаком. Без изысков, но функционально. Неплохой пример для Пскова. В Гданьске, как и в Тарту, тоже несколько видов стоянок - в виде дуг и пружинок. Отличился портовый Вентспилс: здесь велик можно оставить на парковке в виде сердец, овалов, велосипедов и даже у фигурки автомобиля. Компактно, аккуратно, интересно, а главное, такие мелочи выделяют город из череды прочих. Всё это хочется немедленно сфотографировать и поделиться с друзьями.

  • Велопарковка в Тарту (Эстония) в виде названия улицы
    Фото: ПАИ
  • Подобная ей, но на другой улице Тарту
    Фото: ПАИ
  • Тарту
    Фото: ПАИ
  • Тарту
    Фото: ПАИ
  • Таллин (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Таллин (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Муниципальная велопарковка в Риге
    Фото: ПАИ
  • Рига
    Фото: ПАИ
  • Гданьск (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Гданьск
    Фото: ПАИ
  • Гданьск
    Фото: ПАИ
  • Гданьск
    Фото: ПАИ
  • Велопарковка в виде сердец в Вентспилсе (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • На месте одного автомобиля смогут разместиться сразу несколько велосипедов. Вентспилс
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс
    Фото: ПАИ

Вот несколько примеров велопарковок, мимо которых невозможно пройти-проехать, не обратив внимания. Пскову бы тоже не помешало что-то интереснее скромных железяк. При виде необычной велостоянки рука туриста сама потянется к камере, а там интернет, соцсети и всемирная известность. Ну, правда, не всё ж без конца Кремль с Ольгинского моста фотографировать.

  • 1 - велопарковка в виде рыси в Екабпилсе (Латвия). Рысь изображена на гербе города. 2 - велопарковка на пляже в Лиепае (Латвия). 3 - велопарковка в Польше. 4 - велопарковка в Грузии. 5 - в Минске (Белоруссия). 6 - в Одессе (Украина).
    Фото: ПАИ
  • Велопарковки Нью-Йорка. 1 - у музыкальной школы; 2 - у кафе; 3 - велопарковка в виде кота по дизайну музыканта Дэвида Бирна; 4 - велопарковка-расчёска; 5 - парковка-краб; 6 - велопарковка у оптики.
    Фото: ПАИ
  • 1 - велопарковка в Осло (Норвегия). 2 - велопарковка в Екатеринбурге. 3 - велопарковка у торгового центра в Кирове. 4 - велопарковка в виде венчика (где-то в Европе).
    Фото: ПАИ

Так выглядят велопарковки в велосипедных столицах Европы: Амстердаме, Копенгагене, Осло. В Амстердаме при населении в 810 тысяч человек велосипедов насчитывается 881 тысяча. 57% амстердамцев используют велосипед в качестве транспорта, 43% от всех используют велосипед каждый день для поездок на работу. Мест для велосипедов отчаянно не хватает, городские парковки рассчитаны всего на 400 тысяч двухколёсных машин. Тут уж, в самом деле, не до красоты. Впрочем, нехватку мест для велосипедов решить проще, чем такую же задачу с автомобилями. 

  • Амстердам (Голландия)
    Фото: ПАИ
  • Амстердам
    Фото: ПАИ
  • Амстердам
    Фото: ПАИ
  • Осло (Норвегия)
    Фото: ПАИ
  • Копенгаген (Дания)
    Фото: ПАИ
  • Копенгаген
    Фото: ПАИ
  • Копенгаген
    Фото: ПАИ

Такими бывают велодорожки на улицах городов, в которых велосипедистов холят и лелеют, а не делают вид, что их нет.

  • Велодорожка в Таллине (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Таллин
    Фото: ПАИ
  • Таллин
    Фото: ПАИ
  • Велодорожка в Вентспилсе (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс
    Фото: ПАИ
  • Велодорожка в Варшаве (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Варшава
    Фото: ПАИ
  • Велодорожка в Будапеште (Венгрия)
    Фото: ПАИ
  • Будапешт
    Фото: ПАИ
  • Будапешт
    Фото: ПАИ

Муниципальным властям надо свыкнуться с мыслью, что горожан надо воспитывать. Аккуратно и ненавязчиво. В том числе повсеместной организацией велодорожек, симпатичных велопарковок, а в перспективе и созданием собственного велопроката. Там, глядишь, и количество велолюбителей увеличится, а во дворах не будет квеста по поиску машиноместа. Пока в Пскове всё наоборот: граждане пытаются воспитывать власть, указывая на городские недочёты и недоделки.

Ольга Машкарина
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