Губернский лицей в Пскове начнет работу в рамках сетевого взаимодействия

10:15, 11 июля 2017, ПАИ

Губернский лицей для одаренных детей в этом году начнет работу в Пскове в рамках сетевого взаимодействия. Об этом сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

«Обучение начнется с 1 октября, а с 1 сентября откроют прием документов на базе подготовительного отделения института непрерывного образования ПсковГУ. Занятия будут вести преподаватели вуза и проходить на базе университета в формате лицейских классов по 20 человек в каждом», - пояснил он.

Образовательная программа Губернского лицея разработана и предполагает занятия по двум профилям: химико-биологическому и информационно-математическому. Это программа дополнительного образования. Она ориентирована на углубленное изучение химии, биологии, информатики, математики учениками 9-х классов. В ней выделены образовательные и учебно-проектные модули.

«Сегодня мы вместе с университетом создаем условия для того, чтобы наши дети из муниципальных школ, из школ близлежащих районов могли использовать сетевой формат псковского Губернского лицея для получения знаний. Для учеников из дальних районов предусмотрено обучение в дистанционной форме», — подчеркнул Александр Седунов.

Что касается даты открытия Губернского лицея непосредственно в здании на Некрасова, дом 24, то, по словам Александра Седунова, в настоящий момент происходит процесс передачи помещения из федеральной собственности в региональную. «После завершения этого процесса, сразу начнутся все процедуры, связанные с ремонтом помещений и оснащением оборудованием. После этого лицей будет открыт», — сказал начальник Госуправления.

Напомним, что решение о создании в Пскове Губернского лицея для одаренных детей и его размещении на Некрасова, дом 24, было принято членами Попечительского (Наблюдательного) совета ПсковГУ под руководством губернатора региона, председателя Попечительского (Наблюдательного) совета ПсковГУ Андрея Турчака.