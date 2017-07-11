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Общество

Фальшивую тысячу изъяла полиция в Великих Луках

10 июля в одном из финансовых учреждений Великих Луках полиция изъяла тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - призвали в ведомстве.

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