Участникам «Тура по новостройкам» в Пскове посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых

10:07, 11 июля 2017, ПАИ

Участникам «Тура по новостройкам» в Пскове посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В Пскове прошел ставший уже традиционным тур по новостройкам. Псковичи посетили сразу три объекта, расположенных в разных частях Пскова – «Европа», «Пятый элемент» и «Приоритет».

«Тур по новостройкам» позволяет потенциальным покупателям жилья за короткое время не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка.

В рамках мероприятия специалисты псковского отделения «Сбербанка» рассказали о разработанной вместе с партнерами-застройщиками ипотечной программе с процентной ставкой от 8% годовых по кредитам физических лиц. В Пскове сниженная ставка распространяется на следующие объекты недвижимости партнеров-застройщиков:

- ГК ЛУГ: ул. Венская, д.3; ул. Венская, д. 5; ул. Пражская, д. 8/12 и ул. Инженерная, д. 110;

- СК Скандинавия: ЖК Молодежный.

Ставка 8% годовых действует при условии оформления электронной регистрации прав собственности, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика. Процесс регистрации договора долевого участия сокращен до минимума и занимает 15 минут, после чего в течение 5-7 дней готовый документ приходит к клиенту на электронную почту.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».