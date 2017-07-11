История любви

10:10, 11 июля 2017, ПАИ

10 июля на 89-м году жизни скончался псковский краевед, Почетный гражданин Пскова Натан Левин. По просьбе Псковского агентства информации профессор кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов рассказал об этом удивительном человеке и о его беспримерной любви к истории родного города.

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Ушел из жизни настоящий патриарх псковского краеведения, Краевед с большой буквы. Натан Феликсович Левин – коренной пскович, и все годы своего долгого жизненного пути (за исключением эвакуации в годы войны и послевоенной учебы в Ленинградском университете) прожил в родном городе. Трудился он юристом в разных организациях, но в истории Пскова оставил след, прежде всего, как его исследователь.

Краеведением он занялся на рубеже 1960-1970-х годов, и с тех пор оно стало не только любительским увлечением, а поистине делом всей дальнейшей его жизни. На протяжении почти полувека он скрупулезно и дотошно собирал материалы по истории Пскова, используя для этого каждую свободную минуту и любую возможность.

Ехал в командировку в Ленинград – выкраивал в своем плотном графике несколько часов для занятия в библиотеках, появлялось «окошко» в работе в Пскове – спешил в архив, и собирал, собирал, выискивал, выкапывал все новые и новые документы и факты.

Он был великим тружеником, и это качество сохранялось у него до последних дней жизни. Скажи кому-нибудь, что Левин проштудировал в библиотеках Ленинграда всю дореволюционную псковскую периодику, законспектировал в мельчайших подробностях (вплоть до небольших объявлений) «Псковские губернские ведомости» аж за целых 80 лет – не поверит! А между тем, это так.

В результате своих многолетних изысканий он заново открыл псковскую историю, вплоть до мелочей воссоздал облик губернского города (именно этот период – конец XIX – начало ХХ веков – был предметом его наибольшего увлечения), установил местонахождение многих зданий, объектов, вернул из забытья сотни имен. И постоянно делился своими находками и открытиями с читателями: из под его пера вышло около полутысячи статей, заметок, очерков, зарисовок, опубликованных на страницах псковских газет, а также журналов и сборников. Его поиски не вылились в многотомные собрания и солидные монографии, но нередко небольшие заметки «весили» гораздо больше объемных фолиантов. А чего стоит созданный им альбом «Псков на старых открытках»! Ведь это настоящая энциклопедия дореволюционного города!

Натан Феликсович не был историком по образованию, но на деле им, несомненно, стал. Он не принимал легко на веру обнаруженные свидетельства, а всегда докапывался до сути, сопоставлял, проверял, консультировался со специалистами, и в конечном счете тому, что им было написано, можно было безоговорочно доверять. Он был патриотом родного города, и эта любовь была многократно умножена прикосновением к его богатой истории. К нему всегда можно было обратиться за советом или консультацией, не сомневаясь, что помощь всегда получишь.

В течение многих лет довелось работать с ним в тесном контакте и лично мне. Еще в начале 1990-х годов, когда мы начали работу над созданием книг по истории тогда еще педагогического института, Натан Феликсович живо откликнулся на наши просьбы и принял заинтересованное участие в создании этих трудов. И все последующие годы мы постоянно обменивались мнениями, делились находками, консультировались, и от этого, думается, псковское краеведение лишь выигрывало. А когда в 1994 году в нашем институте стал издаваться первый в области историко-краеведческий журнал «Псков», он стал одним из постоянных его авторов: не было номера, для которого Левин не предложил бы интересного материала – и так на протяжении уже 23 лет!

Совсем недавно, в июне я вручил ему очередной, 46-й номер этого издания, где, как обычно, была опубликована его очередная статья. Она стала, к сожалению, последней. Наш журнал потерял в лице Натана Феликосовича Левина квалифицированного и знающего автора, понесло тяжелейшую утрату и псковское краеведение в целом. Краеведа, равного Левину, в Пскове на сегодняшний день просто нет! Ушел последний из могикан, ушла целая эпоха…