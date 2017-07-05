Псковская область устанавливает сотрудничество с австрийскими предприятиями

10:45, 11 июля 2017, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Псковской области Сергеем Перниковым приняла участие в бизнес-миссии в Вену, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Австрии при поддержке представительства «Опоры России» в Европе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В состав делегации вошли: председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин, генеральный директор ООО «Танн Невский» Ярмо Пекка Варьосалми, директор по производству гальванического оборудования ООО «Полипласт» Дмитрий Генералов и другие.

В рамках бизнес-миссии состоялась презентация Псковской области в Федеральной Палате экономики Австрии. В презентации приняли участие вице-президент палаты экономики Ричард Шенц, торговый представитель РФ в Австрии Александр Потемкин и представители бизнес-сообщества Австрии.

Сергей Перников представил экономический и инвестиционный потенциал Псковской области, отметив готовность региона к сотрудничеству с австрийскими компаниями. Заместитель губернатора подробно рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Псковской области, мерах поддержки, которые Администрация региона оказывает иностранным инвесторам, а также об особенностях и преимуществах размещения производства в ОЭЗ ППТ «Моглино». Отдельно презентации своих предприятий представили другие члены делегации от региона. По завершении презентационной части состоялись переговоры представителей псковского бизнеса и австрийских предприятий. Так, ряд австрийских компаний заявили о намерении поиска деловых партнеров в Псковской области для организации совместного производства.

Затем Сергей Перников и Торгпред России в Австрии Александр Потемкин провели встречу в Министерстве сельского, лесного, водного хозяйства и окружающей среды Австрии. С австрийской стороны во встрече приняли участие заместитель министра транспорта, инноваций и технологий Андреас Райххардт (Andreas Rechhardt), заместитель руководителя секретариата Министра сельского, лесного, водного хозяйства и окружающей среды Максимилиан Хеннинг (Maximilian Hennig), депутат парламента Австрии, президент ассоциации виноделов, Иоганн Шмукеншлагер (Johannes Schmuckenschlager), руководитель представительства Опора России (Европа) Вернер Мюлер (Werner Müller).По итогам встречи достигнута договоренность о том, что Администрация Псковской области представит австрийской стороне перечень конкретных проектов для поиска заинтересованных австрийских партнеров.

На следующий день Андрей Михеев и Виктор Почернин посетили компанию Backaldrin — ведущее австрийское предприятие по производству хлебобулочных смесей. В рамках визита члены делегации ознакомились с самим предприятием, ассортиментом выпускаемой продукции, посетили научно-исследовательский центр компании. В ходе переговоров стороны договорились об организации сотрудничества по совместной разработке новых сортов хлебо-булочных изделий для Псковского хлебокомбината и организации ответного визита представителей компании «Бакалдрин» в Псков.