В Пскове будет отремонтирована улица Индустриальная

11:07, 11 июля 2017, ПАИ

В Пскове будет отремонтирована улица Индустриальная (от путепровода «ЗЗК» до улицы Новаторов). Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 8 млн 595 тысяч 921 рубль. Из этой суммы более 6 млн планируется израсходовать в 2017 году. Источник финансирования - средства областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы в рамках программы развития и содержания улично-дорожной сети.

Подрядчик займется устройством нового асфальтобетонного покрытия и укреплением обочин. Все работы должны быть выполнены до 26 июня 2018 года.