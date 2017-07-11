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Общество

В Пскове будет отремонтирована улица Индустриальная

В Пскове будет отремонтирована улица Индустриальная (от путепровода «ЗЗК» до улицы Новаторов). Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 8 млн 595 тысяч 921 рубль. Из этой суммы более 6 млн планируется израсходовать в 2017 году. Источник финансирования - средства областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы в рамках программы развития и содержания улично-дорожной сети.

Подрядчик займется устройством нового асфальтобетонного покрытия и укреплением обочин. Все работы должны быть выполнены до 26 июня 2018 года.

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