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Общество

Юная псковичка завоевала «золото» на Первенстве России по легкой атлетике в Пензе

8-9 июля в Пензе прошло Первенство России по легкой атлетике среди детей 2002-2003 годов рождения. Воспитанница псковской спортивной школы «Надежда» Виктория Гвоздева заняла  на этом турнире первое место в беге на два километра с препятствиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор спортшколы Сергей Кравченко.

Кроме того, второе место по прыжкам в длину завоевала Наталья Спиридонова. «Бронзу» по прыжкам в высоту получила Анна Шкробинец.

Всего в соревнованиях принимали участие 380 человек из 32 субъектов Российской Федерации.

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