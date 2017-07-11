Юная псковичка завоевала «золото» на Первенстве России по легкой атлетике в Пензе

13:12, 11 июля 2017, ПАИ

8-9 июля в Пензе прошло Первенство России по легкой атлетике среди детей 2002-2003 годов рождения. Воспитанница псковской спортивной школы «Надежда» Виктория Гвоздева заняла на этом турнире первое место в беге на два километра с препятствиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор спортшколы Сергей Кравченко.

Кроме того, второе место по прыжкам в длину завоевала Наталья Спиридонова. «Бронзу» по прыжкам в высоту получила Анна Шкробинец.

Всего в соревнованиях принимали участие 380 человек из 32 субъектов Российской Федерации.