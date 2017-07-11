Автодорогу Заполье — Гдов обновят в Плюсском районе

11:12, 11 июля 2017, ПАИ

Автодорогу Заполье — Гдов планируется отремонтировать в Плюсском районе. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Работы будут проводиться до 31 октября 2017 года на участках 0+000 – 8+500 км и 10+540 – 11+365 км, до 31 августа 2018-го — участки 11+365 – 19+430 км и 20+320 – 24+010 км.

Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Максимальная цена контракта составляет 113 млн 791 тысячу 944 рубля, в том числе лимит финансирования текущего года — 50 млн рублей.

Подрядчик должен обновить дорожную одежду и искуственные сооружения.