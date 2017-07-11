60 тысяч рублей и драгоценности отдала великолучканка мошенникам

11:36, 11 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках пенсионерка отдала мошенникам 60 тысяч рублей и драгоценности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 10 июля в 13:00 в городе на Ловати на улице Карла Либкнехта к 80-летней гражданке подошли двое мужчин. Они заявили, что их товарищ, якобы, попал в ДТП и лежит в больнице и на лечение срочно нужны деньги. Пенсионерка согласилась помочь. Незнакомцы подвезли ее на машине домой за сберкнижкой, а потом и в банк.

В итоге, злоумышленники сумели забрать у пожилой великолучанки 60 тысяч рублей и два золотых кольца. Они обещали все вернуть и написали расписку.

Вскоре потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.