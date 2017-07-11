Оппозиционные партии в ПОС высказались на тему искажения истории, градостроительства и «спонсирования» НАТО

11:57, 11 июля 2017, ПАИ

Представители оппозиционных фракций в Псковском областном Собрании предложили создать в России музей советских памятников, защитить от высотной застройки гору Соколиха под Псковом и возмутились «спонсированием» блока НАТО за счет псковских налогоплательщиков. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с очередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 11 июля.

Представитель КПРФ Виктор Дуля в ходе десятиминутного выступления от имени фракции призвал коллег по областному Собранию обратиться к Правительству РФ с требованием ответить на действия Польши, демонтирующей памятники советским войнам. По мнению коммунистов, российские власти должны активизировать внешнюю политику, направленную на борьбу с русофобией, вывезти из Польши и Украины демонтируемые памятники, и создать на их базе музей на территории России.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг положенную фракции десятиминутку посвятил вопросу о перспективах застройки 18-этажками окрестностей горы Соколихи. По его словам, вид с Соколихи на псковский Кремль и Снетогорский монастырь – это «связующее звено между выдающимися памятниками истории и культуры». В связи с этим они призвал коллег по заксобранию не допустить исчезновения визуальных связей.

Глава псковской «Справедливой России» Олег Брячак, в свою очередь, в выделенные фракции для выступления десять минут обрушился с критикой на псковские власти, вина которых, по его словам, состоит в том, что они заключили многомиллионный контракт с компаниями, учредителями которых, по сведениям депутата, являются граждане Эстонии. «Эстония – стана НАТО. Там сегодня разгружается тяжелая американская техника. Получается, мы спонсируем НАТО», - выстроил логическую цепочку справедливоросс.