О перспективах решения проблемы с кадастровой оценкой земель доложила Людмила Гребнева

12:32, 11 июля 2017, ПАИ

О перспективах решения проблемы, сложившейся с кадастровой оценкой земельных участков в Псковской области, 11 июля в рамках «парламентского часа» на сессии регионального парламента доложила председатель Государственного комитета по имущественным отношениям Людмила Гребнева. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Гребнева подчеркнула, что кадастровая оценка проводилась в соответствии с федеральным законодательством и федеральными стандартами оценки. По ее словам, оценщик тоже был выбран согласно 44-му закону. В конкурсе участвовали пять компаний, победителем было названо ООО «Центр оценки и экспертизы» (Санкт-Петербург), предложившее наименьшую цену.

Руководитель комитета обратила внимание, что ранее оценка участков проводилась 10 лет назад, и в связи с этим существенный рост удельного показателя кадастровой стоимости прогнозировался. В итоге для членов садоводческих некоммерческих товариществ на землях сельхозназначения произошло ее увеличение в 25 раз, в населенных пунктах – 7,5 раз.

По ее словам, уже приняты нормативно-правовые акты по снижению ставок земельного налога как минимум с 0,3 до 0,2% на территории 17 районов. Людмила Гребнева напомнила, что в Пскове для садоводческих товариществ введены «налоговые каникулы» на 2017 и 2018 годы, установлены льготы по земельному налогу, в том числе малоимущим гражданам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, неработающим пенсионерам. На 100% освобождены от него ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Докладчик подсчитала, что в Пскове за 15 соток при ставке 0,2% садоводам придется заплатить от 298 до 956 рублей в год, неработающим пенсионерам - от 149 до 478 рублей. Плата за 6 соток составляет от 60 до 191 рубля в год.

Также председатель комитета по имущественным отношениям остановилась на проблеме, с которой столкнулись владельцы, к примеру, 9-17 гектаров сельхозугодий, выделенных в счет земельных долей и планировавшихся к продаже с измененным видом разрешенного использования. Теперь за эти участки полагается платить значительный налог. В качестве выхода для собственников Людмила Гребнева предложила проводить рыночную оценку и обращаться в специальную комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о снижении кадастровой стоимости, как за земли сельхозназначения. Но в этом случае, подчеркнула она, построенные на таких участках объекты не буду зарегистрированы.

Руководитель комитета сообщила, что уже принято распоряжение, в соответствии с которым к 1 сентября БТИ будет реорганизовано в государственное учреждение «Бюро технической инвентаризации и кадастровой оценки». Она выразила надежду на то, что в 2017-2018 годах получится собрать максимально актуальные и полные сведения об объектах, чтобы в будущем избежать ошибок. Людмила Гребнева уточнила, что предполагается оценить примерно 500 тысяч земельных участков и столько же объектов капитального строительства.