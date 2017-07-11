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Политика

Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2016 год

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с очередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 11 июля.

Председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов пояснил, что ранее отчет об исполнении бюджета Псковской области рассматривался на заседании комитета, и он был рекомендован к принятию в двух чтениях с поправками.

Напомним, что ранее прошли публичные слушания по исполнению бюджета Псковской области в 2016 году. Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 25,8 млрд рублей, консолидированного бюджета — в сумме 30,2 млрд рублей. Расходы областного и консолидированного бюджета составили 27,3 млрд рублей и 31,7 млрд рублей соответственно. Доходы консолидированного бюджета выросли по сравнению с предыдущим периодом на 3,4 млрд рублей.

В структуре расходов в прошедшем году приоритетными по-прежнему остались сферы образования (7,5 млрд), здравоохранения (4,7 млрд) и социальной защиты (5,3 млрд).

Кроме того, депутаты на сессии 11 июля утвердили законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2016 год».

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