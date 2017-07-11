Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2016 год

12:43, 11 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с очередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 11 июля.

Председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов пояснил, что ранее отчет об исполнении бюджета Псковской области рассматривался на заседании комитета, и он был рекомендован к принятию в двух чтениях с поправками.

Напомним, что ранее прошли публичные слушания по исполнению бюджета Псковской области в 2016 году. Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 25,8 млрд рублей, консолидированного бюджета — в сумме 30,2 млрд рублей. Расходы областного и консолидированного бюджета составили 27,3 млрд рублей и 31,7 млрд рублей соответственно. Доходы консолидированного бюджета выросли по сравнению с предыдущим периодом на 3,4 млрд рублей.

В структуре расходов в прошедшем году приоритетными по-прежнему остались сферы образования (7,5 млрд), здравоохранения (4,7 млрд) и социальной защиты (5,3 млрд).

Кроме того, депутаты на сессии 11 июля утвердили законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2016 год».