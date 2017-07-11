До +25 и грозы ожидаются в Псковской области 12 июля

18:11, 11 июля 2017, ПАИ

12 июля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днем – от +20 до +25.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.