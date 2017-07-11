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До +25 и грозы ожидаются в Псковской области 12 июля

12 июля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днем – от  +20 до +25.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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