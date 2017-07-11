Депутаты перераспределили нагрузку между мировыми судьями в Псковском районе

13:11, 11 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в двух чтениях поправки в региональный закон «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 11-й сессии заксобрания, которая проходит сегодня, 11 июля.

Внесение поправок было связано с необходимостью перераспределения судебной нагрузки на судебных участках №№ 24, 37 Псковского района. «В 2015 году количественный показатель поступивших дел увеличился на судебном участке № 24 и превысил аналогичный показатель на судебном участке № 37 на 254 дела. О динамично возрастающей нагрузке на судебном участке № 24 можно сделать вывод и из численных показателей за 2016 год. Так, в 2016 году на судебный участок № 24 поступили 3 тыс. 136 дел, в то время как на судебный участок № 37 — 2 тыс. 641 дело», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее начальник управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов пояснял, что изменение границ данных судебных участков Псковского района позволит перераспределить судебную нагрузку между ними, доведя ее до средней.

Отметим, что федеральный закон устанавливает минимальную и максимальную численность населения на одном судебном участке — 15 и 23 тысячи человек соответственно. По данным на 1 января численность населения на судебном участке № 24 Псковского района составляет 22 тысячи 602 человека, на судебном участке № 37 Псковского района — 17 тысяч 360 человек. Предлагаемым законопроектом к судебному участку № 37 планируется отнести территории судебного 5 участка № 24 с численностью населения 1178 человек. Таким образом, общая численность населения на судебном участке № 37 после принятия закона составит 18 тысяч 538 человек, на судебном участке № 24 — 21 тысяча 424 человека.